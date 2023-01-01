Биография

Керри Вашингтон — актриса, продюсер и режиссер. Родилась в Нью-Йорке 31 января 1977 года. С детства любила выступать на сцене и танцевать. Будучи подростком, была частью молодежной театральной труппы. Окончив школу, подала документы в Университет Джорджа Вашингтона и поступила. Параллельно занималась актерским мастерством в студии Майкла Говарда. Керри Вашингтон снялась более чем в 60 проектах. Среди них: «Закон и порядок», «За мной последний танец», «Защитник», «Правда пацана», «Рэй», «Фантастическая четверка», «Чудопад», «Юристы Бостона», «Мистер и миссис Смит», «Последний король Шотландии», «Ясновидец», «Мать и дитя», «Джанго освобожденный», «Как избежать наказания за убийство», «И повсюду тлеют пожары». Она также выступила одним из режиссеров сериалов «Скандал», «Белая ворона», «С прицепом» и «Разумное сомнение».