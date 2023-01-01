Биография

Дилан Бейкер — актер театра и кино. Родился 7 октября 1959 года. Был удостоен нескольких номинаций «Эмми», приза Национального совета кинокритиков и других наград, в том числе театральных. Фильмография насчитывает более 140 полнометражных кинолент и телесериалов. Дилан Бейкер стал выпускником Школы драмы Йельского университета. Актер учился на курсе вместе с Патришой Кларксон и Крисом Нотом. Первым фильмом Дилана Бейкера стала комедия «Самолетом, поездом и автомобилем» 1987 года. С 1991 года актер снимался в популярном сериале «Закон и порядок». В 1998 году на экраны вышла черная комедия «Счастье» с участием Бейкера. Фильм был отмечен призом на Каннском фестивале. Второстепенную роль Дилан Бейкер сыграл в драматическом фильме «Реквием по мечте». Кинокартина была номинирована на «Оскар» и «Золотой Глобус». С 2010 года актер снимался в сериале «Хорошая жена». За роль Колина Суини он трижды был номинирован на премию «Эмми». Актер также снялся в сериале «Доктор Хаус», драме «Унижение». В 2014 году Бейкер выступил в качестве режиссера и продюсера, сняв драматическую киноленту о спорте «Все изменилось в 23». Бейкер был удостоен нескольких наград за роли в театральных постановках.