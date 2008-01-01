В одно ухо влетело
Wink
Фильмы
В одно ухо влетело

В одно ухо влетело (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

6.92008, Diminished Capacity
Комедии85 мин16+

Сюжет

Чикагский журналист Купер страдает странным посттравматическим синдромом - его память удерживает очень маленькую часть информации. Каждое утро он просыпается, не помня ничего из прошлой жизни. Он отправляется в свой родной город навестить своего дядюшку и ввергает себя в невероятные приключения...

В одно ухо влетело смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В одно ухо влетело»

Всё