В одно ухо влетело (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
6.92008, Diminished Capacity
Комедии85 мин16+
Сюжет
Чикагский журналист Купер страдает странным посттравматическим синдромом - его память удерживает очень маленькую часть информации. Каждое утро он просыпается, не помня ничего из прошлой жизни. Он отправляется в свой родной город навестить своего дядюшку и ввергает себя в невероятные приключения...
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ТКРежиссёр
Терри
Кинни
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- ВМАктриса
Вирджиния
Мэдсен
- Актёр
Алан
Алда
- ДБАктёр
Джимми
Беннетт
- Актёр
Луис
С.К.
- ДТАктёр
Джим
Тру-Фрост
- Актёр
Дилан
Бейкер
- Актёр
Бобби
Каннавале
- ДПАктёр
Джефф
Перри
- ЛСАктриса
Лоис
Смит
- ТЭАктёр
Том
Элдридж
- КБАктёр
Кристофер
Бауэр
- ХНАктриса
Хайди
Нюротер
- КБАктриса
Кэролин
Бэюмлер
- ДБСценарист
Даг
Бост
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- ДТПродюсер
Даниэла
Тэплин Ландберг
- ДАПродюсер
Джон
Аллен
- ДГПродюсер
Джон
Гилрой
- ДГПродюсер
Джой
Гудвин
- ЧМХудожница
Чериш
Магеннис
- ТСМонтажёр
Тим
Стрито
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- РБКомпозитор
Роберт
Бюргер