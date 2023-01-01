Однажды в Ла-Рое (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Бедолага решает застрелиться из-за неудачного брака, но его принимают за киллера, так что он откладывает суицид и берется за скользкое дело. Абсурдистская черная комедия в духе братьев Коэн с Джоном Магаро из арт-хита «Прошлые жизни».



В вымышленном городке Ла-Рой у всех жителей развлечения одинаковые: все друг другу изменяют, делают вид, что так и надо, и устраивают детские конкурсы красоты. Главный герой Рэй догадывается, что жена ему не верна, и вместо того, чтобы смириться, решает покончить с собой. На парковке стриптиз-клуба он взводит курок, но тут в его машину влетает странный мужчина и сует ему конверт с деньгами и адресом. Незнакомец уверен, что Рэй — наемный убийца, который поможет ему избавиться от человека. Рэй поначалу пытается объяснить недоразумение, но потом неожиданно чувствует, что польщен такой ролью, и соглашается на заказ. Вскоре он понимает: нужно выбираться из этой передряги, пока не поздно.



Удастся ли Рэю выкрутиться и отделаться от внезапного заказчика, узнаете в картине «Однажды в Ла-Рое» — фильм 2023 года можно смотреть онлайн на нашем сервисе Wink.



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