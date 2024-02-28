Бессмертный
Wink
Фильмы
Бессмертный
6.62019, Immortal
Триллер89 мин18+
Четыре захватывающие истории о людях, которые обнаружили, что не могут умереть

Бессмертный (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Тони Тодд и Дилан Бейкер в антологии из четырех историй о людях, которые поняли, что не могут умереть.

Школьница страдает от домогательств тренера по бегу, но вмешательство учителя литературы делает ситуацию только хуже. Муж и жена собираются обмануть страховую компанию, чтобы решить свои проблемы с финансами, но это приводит к непредвиденным последствиям. Пожилой мужчина готовится к смерти тяжело больной супруги и твердо намерен последовать за ней, когда настанет роковой час. Человек, которого насмерть сбила машина, оживает и отправляется мстить женщине, сидевшей за рулем. Четыре истории покажут, как меняются люди, когда забывают о страхе смерти.

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Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертный»