Бессмертный (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Тони Тодд и Дилан Бейкер в антологии из четырех историй о людях, которые поняли, что не могут умереть.
Школьница страдает от домогательств тренера по бегу, но вмешательство учителя литературы делает ситуацию только хуже. Муж и жена собираются обмануть страховую компанию, чтобы решить свои проблемы с финансами, но это приводит к непредвиденным последствиям. Пожилой мужчина готовится к смерти тяжело больной супруги и твердо намерен последовать за ней, когда настанет роковой час. Человек, которого насмерть сбила машина, оживает и отправляется мстить женщине, сидевшей за рулем. Четыре истории покажут, как меняются люди, когда забывают о страхе смерти.
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Рейтинг
- ТКРежиссёр
Том
Колли
- ДДРежиссёр
Джон
Дабах
- ДАРежиссёр
Дэнни
Айзекс
- РМРежиссёр
Роб
Марголис
- ТТАктёр
Тони
Тодд
- Актёр
Дилан
Бейкер
- СЛАктёр
Сэмм
Левин
- РБАктриса
Робин
Бартлетт
- АБАктриса
Агнес
Брукнер
- ЛМАктриса
Линдси
Машетт
- БЭАктёр
Бретт
Эдвардс
- МВАктёр
Марио
Ван Пиблз
- СВАктёр
С.Дж.
Вана
- ДДСценарист
Джон
Дабах
- ДДПродюсер
Джон
Дабах
- РМПродюсер
Роб
Марголис
- РАПродюсер
Роберт
Андерсон
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДДМонтажёр
Джон
Дабах
- ДАМонтажёр
Дэнни
Айзекс
- ТКОператор
Том
Колли
- КККомпозитор
Киран
Кили