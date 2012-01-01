Обычный человек
Wink
Фильмы
Обычный человек
7.92012, A Common Man
Боевик, Триллер82 мин18+

Обычный человек (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Справедливость общества, которая должна быть справедливостью и для отдельных людей, часто не является таковой. И тогда любой обычный человек в борьбе за свою справедливость может быть вынужден стать террористом – поставить себя вне закона. Этот фильм об одном из таких частных примеров, когда человек, издевательски хорошо знающий систему, оригинальным способом решил добиться своего...

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Страна
Шри-Ланка, США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.5 IMDb