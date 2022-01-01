Быть Сальвадором Дали (Фильм, 2022 год) смотреть онлайн
Сюжет
Бен Кингсли играет знаменитого художника в творческом кризисе — историческая драма постановщицы «Американского психопата» Мэри Хэррон. 1974 год. Студент художественной школы Джеймс бросает учебу и устраивается ассистентом в галерею. Его очередное задание — доставить пачку денег Гале, жене художника Сальвадора Дали. Отправившись по адресу, Джеймс попадает на пышную вечеринку, где гвоздь программы — сам Дали. До его нового шоу осталось всего три недели, но без помощи жены Сальвадор не может собраться и начать работать. Гала же больше увлечена своими молодыми любовниками. Дали замечает Джеймса и начинает чувствовать с ним особую связь. Этим пытается воспользоваться хозяин галереи, которому нужно, чтобы художник-суперзвезда во что бы то ни стало подготовил свою следующую выставку. Теперь Джеймсу нужно проследить, чтобы Дали выполнил свои обязательства.
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Информация
СтранаСША, Франция, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- МХРежиссёр
Мэри
Хэррон
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Эзра
Миллер
- БЗАктриса
Барбара
Зукова
- АЛАктриса
Авиталь
Львова
- КБАктёр
Кристофер
Брини
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- АБАктёр
Александр
Байер
- АПАктриса
Андреа
Пежич
- Актриса
Сьюки
Уотерхаус
- ММАктёр
Марк
МакКенна
- ДУСценарист
Джон
Уолш
- ККПродюсер
Крис
Кёрлинг
- СДПродюсер
Сэмми
Джек Прессман
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- АУАктриса дубляжа
Анна
Урюмце�ва
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- МЗОператор
Марсель
Зискинд
- ЭБКомпозитор
Эдмунд
Батт