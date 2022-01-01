Быть Сальвадором Дали
Wink
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Быть Сальвадором Дали
7.22022, Dalíland
Драмы96 мин18+
Легендарный художник переживает творческий кризис. Историческая драма с Беном Кингсли

Быть Сальвадором Дали (Фильм, 2022 год) смотреть онлайн

Сюжет

Бен Кингсли играет знаменитого художника в творческом кризисе — историческая драма постановщицы «Американского психопата» Мэри Хэррон. 1974 год. Студент художественной школы Джеймс бросает учебу и устраивается ассистентом в галерею. Его очередное задание — доставить пачку денег Гале, жене художника Сальвадора Дали. Отправившись по адресу, Джеймс попадает на пышную вечеринку, где гвоздь программы — сам Дали. До его нового шоу осталось всего три недели, но без помощи жены Сальвадор не может собраться и начать работать. Гала же больше увлечена своими молодыми любовниками. Дали замечает Джеймса и начинает чувствовать с ним особую связь. Этим пытается воспользоваться хозяин галереи, которому нужно, чтобы художник-суперзвезда во что бы то ни стало подготовил свою следующую выставку. Теперь Джеймсу нужно проследить, чтобы Дали выполнил свои обязательства.

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Информация

Страна
США, Франция, Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Быть Сальвадором Дали»

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