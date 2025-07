Биография

Эзра Миллер — американский актер и музыкант, прославившийся благодаря ярким ролям в кино и на телевидении. В 2012 году на Каннском кинофестивале он удостоился Приза компании «Шопар» как лучший молодой актер. Родился в Уайкоффе 30 сентября 1992 года. С раннего возраста Эзра Миллер занимался пением, чтобы преодолеть дефект речи, и уже в шестилетнем возрасте дебютировал на сцене в опере Филипа Гласса «Белая ворона». Образование получил в частной школе The Hudson School. Актерская карьера Эзры Миллера стартовала в 2006 году с небольших ролей на телевидении. Он снялся в таких сериалах, как «Блудливая Калифорния», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Дорогой доктор». В кино его ранние работы были связаны с независимыми проектами, среди которых «Сити-Айленд», «Помни о Гонзо» и психологический триллер «Мы должны поговорить о Кевине». Настоящий успех пришел с фильмом «Хорошо быть тихоней» в 2012 году, за роль в котором был номинирован на премию MTV в категориях «Прорыв года» и «Лучший музыкальный момент». Эзра стал известен благодаря участию в крупных франшизах: в 2016 году он исполнил роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают» и сыграл супергероя Флэша в фильмах DC. В 2023 году Миллер исполнил заглавную роль в фильме «Флэш». Помимо актерства, Миллер активно занимается музыкой. Он был барабанщиком и вокалистом в группе Sons of an Illustrious Father, а в 2021 году основал новый музыкальный проект Oddkin, где также выступал в качестве вокалиста.