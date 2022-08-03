Фильм Библиотекарь: в поисках копья судьбы (2004)
9.02004, The Librarian: Quest for the Spear
Фэнтези, Приключения90 мин18+
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О фильме
Из тайных хранилищ Нью-Йоркской Публичной библиотеки похищен магический артефакт — фрагмент Копья Судьбы. Библиотекарь Флинн Карсен должен вернуть его любой ценой и заодно найти оставшиеся два фрагмента прежде, чем ими завладеют злодеи.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ПУРежиссёр
Питер
Уинтер
- Актёр
Ноа
Уайли
- СУАктриса
Соня
Уолгер
- Актёр
Боб
Ньюхарт
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- КХАктриса
Келли
Ху
- ДДАктёр
Дэвид
Дайан Фишер
- Актриса
Джейн
Кертин
- ОДАктриса
Олимпия
Дукакис
- ЛБАктриса
Лиза
Бреннер
- МИАктёр
Марио
Иван Мартинес
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Титчер
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- МСХудожница
Майес
С. Рубео
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука