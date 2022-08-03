Библиотекарь: В поисках копья судьбы
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Библиотекарь: В поисках копья судьбы

Фильм Библиотекарь: в поисках копья судьбы (2004)

9.02004, The Librarian: Quest for the Spear
Фэнтези, Приключения90 мин18+

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О фильме

Из тайных хранилищ Нью-Йоркской Публичной библиотеки похищен магический артефакт — фрагмент Копья Судьбы. Библиотекарь Флинн Карсен должен вернуть его любой ценой и заодно найти оставшиеся два фрагмента прежде, чем ими завладеют злодеи.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb