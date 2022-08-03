Фильм Библиотекарь: в поисках копья судьбы (2004)

Из тайных хранилищ Нью-Йоркской Публичной библиотеки похищен магический артефакт — фрагмент Копья Судьбы. Библиотекарь Флинн Карсен должен вернуть его любой ценой и заодно найти оставшиеся два фрагмента прежде, чем ими завладеют злодеи.

