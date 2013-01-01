Мир, созданный без изъяна
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Мир, созданный без изъяна
2013, Мир, созданный без изъяна
Драмы113 мин18+

Мир, созданный без изъяна (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семнадцатилетний Трэвис однажды летом забредает в лес, на частную территорию около его дома в Северной Каролине, и обнаруживает целую рощу марихуаны, после чего попадает в медвежий капкан. Проведя в ловушке несколько часов, он, наконец, освобожден местным фермером, хозяином делянки. Однако с этого момента он уже не может спокойно относиться к тем порокам, которыми пропитано это небольшое сельское сообщество в Аппалачах.

Вскоре Тревис уезжает из родительского дома и поселяется у учителя Леонарда, который живет в трейлере на окраине города, балуется наркотиками и читает журналы об американской гражданской войне. Судьбы этих людей переплетаются, когда ужасное прошлое и болезненное настоящее городка приводит к ожесточенному сведению счетов, в котором с одной стороны оказывается замешан фермер с марихуаной, а с другой стороны эхом отдается кровавая резня времен гражданской войны, которая продолжает разделять местное сообщество.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мир, созданный без изъяна»

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