Мир, созданный без изъяна (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Семнадцатилетний Трэвис однажды летом забредает в лес, на частную территорию около его дома в Северной Каролине, и обнаруживает целую рощу марихуаны, после чего попадает в медвежий капкан. Пр�оведя в ловушке несколько часов, он, наконец, освобожден местным фермером, хозяином делянки. Однако с этого момента он уже не может спокойно относиться к тем порокам, которыми пропитано это небольшое сельское сообщество в Аппалачах.
Вскоре Тревис уезжает из родительского дома и поселяется у учителя Леонарда, который живет в трейлере на окраине города, балуется наркотиками и читает журналы об американской гражданской войне. Судьбы этих людей переплетаются, когда ужасное прошлое и болезненное настоящее городка приводит к ожесточенному сведению счетов, в котором с одной стороны оказывается замешан фермер с марихуаной, а с другой стороны эхом отдается кровавая резня времен гражданской войны, которая продолжает разделять местное сообщество.
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Сандра
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Райан
Тейлор Харрис
- ЭОАктриса
Энн
О’Ши
- РРСценарист
Рон
Рэш
- ТДПродюсер
Тодд
Дж. Лабаровски
- МРПродюсер
Майкл
Ренн
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- БКПродюсер
Брэд
Кулидж
- ДРХудожник
Джон
Рикокс
- МКМонтажёр
Мако
Камицуна
- ТООператор
Тим
Орр