Биография

Ричард Келли — американский режиссер. Родился 28 марта 1975 г. Ему удалось сделать карьеру писателя, создав и сняв фильм «Донни Дарко» — культовую классику кинематографа. Родился будущий кинодеятель в Ньюпорт-Ньюсе, рос в Мидлотиане, закончил местную среднюю школу в 1993 году. Когда Ричард был еще маленьким ребенком, его папа работал в НАСА над знаменитой программой «Марс Викинг». Выиграл стипендию Университета Южной Калифорнии для обучения в Школе кино и телевидения, где был членом братства Phi Delta Theta. Снял два короткометражных кинофильма The Goodbye Place еще до выпуска из университета. «Донни Дарко» стал первым полнометражным фильмом Ричарда Келли и при этом был номинирован на 21 награду, выиграв одиннадцать из них, в том числе номинацию на премию «Сатурн». Позже этот же фильм занял второе место в списке пятидесяти величайших независимых кинофильмов всех времен согласно версии Empire. В 2005 году написал сценарий к кинофильму «Домино» от режиссера Тони Скотта. Писал множество сценариев, которые так и не были выпущены на экраны. Работал в хорроре «Коробка» в роли режиссера, а также писал сюжет к биографическому фильму о Роде Серлинге.