Я – Хит Леджер
Wink
Фильмы
Я – Хит Леджер
8.92017, I Am Heath Ledger
Документальный83 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Я – Хит Леджер (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Вдохновляющая история о голливудском успехе австралийского актера, сердцееда и самого жуткого Джокера на большом экране. Документальный проект «Я — Хит Леджер» — фильм о таланте, которому не хватило времени полностью раскрыть свой потенциал.

С самого детства Хит Леджер мечтал быть кинозвездой, и ни родители, ни друзья не сомневались, что у него это получится: его харизма и природная энергия сразу же покоряли любого. Взлет популярности, роли в сериалах, романтических комедиях и серьезных драмах приблизили мечту Леджера о славе, которая, однако, оказалась для него тяжелым испытанием. Тем не менее он не бросал творчество и вплоть до трагической смерти готовился к режиссерскому дебюту в игровом кино. В документальную ленту «Я — Хит Леджер» вошли интервью с семьей, друзьями и коллегами актера, а также его архивные записи, которые позволят оценить его талант и амбиции.

Чтобы погрузиться в его творчество и больше узнать о нем как о человеке, смотрите фильм «Я — Хит Леджер» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Канада
Жанр
Документальный
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я – Хит Леджер»