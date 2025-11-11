Я – Хит Леджер (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Вдохновляющая история о голливудском успехе австралийского актера, сердцееда и самого жуткого Джокера на большом экране. Документальный проект «Я — Хит Леджер» — фильм о таланте, которому не хватило времени полностью раскрыть свой потенциал.
С самого детства Хит Леджер мечтал быть кинозвездой, и ни родители, ни друзья не сомневались, что у него это получится: его харизма и природная энергия сразу же покоряли любого. Взлет популярности, роли в сериалах, романтических комедиях и серьезных драмах приблизили мечту Леджера о славе, которая, однако, оказалась для него тяжелым испытанием. Тем не менее он не бросал творчество и вплоть до трагической смерти готовился к режиссерскому дебюту в игровом кино. В документальную ленту «Я — Хит Леджер» вошли интервью с семьей, друзьями и коллегами актера, а также его архивные записи, которые позволят оценить его талант и амбиции.
СтранаКанада
ЖанрДокументальный
Время83 мин / 01:23
- АБРежиссёр
Адриан
Байтенхайс
- ДМРежиссёр
Дерик
Мюррэй
- Актёр
Хит
Леджер
- БХАктёр
Бен
Харпер
- КЛАктёр
Ким
Леджер
- КЛАктриса
Кейт
Леджер
- КМАктёр
Кэйн
Манера
- ЛЗАктриса
Лиза
Зейн
- Актриса
Наоми
Уоттс
- СААктёр
Стив
Александр
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ДГАктёр
Джерри
Греннелл
- Актёр
Энг
Ли
- Актёр
Джимон
Хонсу
- КХАктриса
Кэтрин
Хардвик
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актриса
Мишель
Уильямс
- МДАктриса
Миа
Дои Тодд
- ЭЛАктёр
Эдвард
Лахман
- ДВАктёр
Джастин
Вернон
- Актёр
Роланд
Эммерих
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- ХССценарист
Харт
Снайдер
- ЙКСценарист
Йен
Крэйг Уокер
- АБПродюсер
Адриан
Байтенхайс
- ХСМонтажёр
Харт
Снайдер