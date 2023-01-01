Биография

Мишель Уильямс — актриса и продюсер. В ее арсенале две премии «Золотой глобус», премии «Эмми» и Гильдии киноактеров США. За свою карьеру она пять раз номинировалась на «Оскар», а также на престижные BAFTA и «Тони». Родилась в Калиспелле, США, 9 сентября 1980 года. Однажды после посещения спектакля «Приключения Тома Сойера» Мишель настолько увлеклась театральными постановками, что оставила школу в 15 лет ради актерской карьеры. Дебют Мишель Уильямс состоялся в 13-летнем возрасте в сериале «Спасатели Малибу». Затем она сыграла Эйприл Портер в фильме «Лэсси». Также еще в юности принимала участие в ситкомах «Шаг за шагом» и «Большой ремонт», в фильме ужасов «Особь». Обрела популярность благодаря роли в сериале «Бухта Доусона». Позднее она сместила фокус на независимое кино, снимаясь в таких проектах, как «Станционный смотритель» и «Земля изобилия». Работы в фильмах «Горбатая гора» и «Валентинка» принесли ей номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». В картине «Валентинка» она — исполнительный продюсер наряду с актерской игрой. В 2010 году сыграла в триллере Мартина Скорсезе «Остров проклятых». Одной из самых ярких ее работ стала роль Мэрилин Монро в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин», которая принесла ей премию «Золотой глобус». Актриса блистает в фильмах «Все деньги мира», «Величайший шоумен», «Красотка на всю голову», «Веном», который стал самым кассовым в ее карьере. Ее работа в мини-сериале «Фосси/Вердон» была отмечена премиями «Эмми» и «Золотой глобус». В 2022-м актриса вновь номинирована на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за центральную роль в биографической драме Стивена Спилберга «Фабельманы».