После свадьбы (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Хозяйка приюта едет на встречу с потенциальной меценаткой, но узнает, что та замужем за ее бывшим мужем, скрывающим одну тайну их совместного прошлого. Фильм «После свадьбы», где сыграли Мишель Уильямс и Джулианна Мур, — голливудское переосмысление скандинавской картины.
Изабель давно обустроилась в Индии, где занимается благотворительностью и помогает детям. Однажды она получает предложение: меценатка по имени Тереза хочет пожертвовать крупную сумму денег ее приюту и зовет ее в Америку обсудить детали договора. Прилетев в Нью-Йорк, Изабель знакомится с семьей Терезы, в том числе с ее мужем Оскаром, и неожиданно для себя узнает в нем своего бывшего супруга. В прошлом их отношения разрушила трагедия, отголоски которой начинают звучать в настоящем все громче и неотступнее.
Сможет ли Изабель вернуться к жизни, которую сумела для себя построить? Какие цели преследует Тереза? Узнаете, если будете смотреть фильм «После свадьбы» — захватывающая драма об ошибках прошлого доступна онлайн на видеосервисе Wink.
