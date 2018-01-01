Биография

Билли Крудап — актер и продюсер. Обладатель премий «Тони», Гильдии киноактеров США, «Драма Деск». Родился в Манхассете 8 июля 1968 года. Билли Гейтер Крудап развил дар развлекать зрителей, давая импровизированные представления для своих школьных друзей. Позже он осознал свой актерский потенциал и окончил несколько курсов в Университете Северной Каролины и Нью-Йоркском драматическом институте. Еще будучи студентом, стал членом театральной труппы и участвовал в постановке «Ты хороший человек, Чарли Браун». После окончания школы искусств Тиш он покорил Бродвей, получив признание критиков за роль в постановке «Аркадия», за которую получил премию Outer Critics Circle. В творческой биографии Билли Крудапа присутствуют как малоизвестные фильмы, так и шедевры «Выдуманная жизнь Эбботов» и «Крупная рыба», где он мастерски исполнил роли второго плана. Настоящим прорывом стала роль в отмеченном наградами фильме «Хранители». Позднее Крудап принял участие в съемке фильма «Лига справедливости». Звездный час артиста наступил в 2019 году с премьерой сериала «Утреннее шоу», получившего престижные награды.