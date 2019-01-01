Страсть, любовь и стволы (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Ураганный экшн по шекспировским канонам. Кланы Рэткарт и Гиббон владеют конкурирующими медиакомпаниями, а их вражда берет истоки еще в 19-м веке. Бенджамин Гиббон – типичный мажор, избалованный и наглый. Мэри Рэткарт в свои 16 лет сменила все возможные учебные заведения для особо богатых детей, но нигде не прижилась. Естественно, эти двое влюбляются друг в друга. Обе семьи, конечно, против. Но дальше все идет не по Шекспиру. Мэри отправляют во Францию, и влюбленные встречаются вновь, когда им обоим уже по 27 лет. Однако любовь за это время ничуть не ослабла. Как и вражда их семей.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.5 IMDb
- КШРежиссёр
Коллин
Шиффли
- ДБАктёр
Диего
Бонета
- Актриса
Александра
Даддарио
- ДЧАктёр
Джастин
Чатвин
- ВААктёр
Вэйд
Аллен-Маркус
- Актёр
Билли
Крудап
- ЭШАктриса
Эммануэль
Шрики
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- НКАктриса
Никола
Коррейя-Дамуд
- ДРАктёр
Джон
Ралстон
- МНАктриса
Мишель
Нолден
- ЭБСценарист
Эндрю
Баррер
- ЭБПродюсер
Эндрю
Баррер
- ДБПродюсер
Джон
Бошер
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ДКХудожница
Диалла
Кавар
- ЙХКомпозитор
Йен
Хултквист