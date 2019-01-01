Страсть, любовь и стволы (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ураганный экшн по шекспировским канонам. Кланы Рэткарт и Гиббон владеют конкурирующими медиакомпаниями, а их вражда берет истоки еще в 19-м веке. Бенджамин Гиббон – типичный мажор, избалованный и наглый. Мэри Рэткарт в свои 16 лет сменила все возможные учебные заведения для особо богатых детей, но нигде не прижилась. Естественно, эти двое влюбляются друг в друга. Обе семьи, конечно, против. Но дальше все идет не по Шекспиру. Мэри отправляют во Францию, и влюбленные встречаются вновь, когда им обоим уже по 27 лет. Однако любовь за это время ничуть не ослабла. Как и вражда их семей.



Страсть, любовь и стволы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.