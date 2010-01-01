По версии Барни (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Весельчак и балагур Барни Панофски сначала женился, затем еще раз женился, и только потом встретил свою самую настоящую любовь.



С виду обычный парень, Барни прожил крайне насыщенную и необычную жизнь. Его приключения, происходившие на двух континентах, включали брак с тремя разными женщинами, совершенно чокнутого отца и несметное количество чудаковатых друзей. Жизнь по версии Барни она такая: яркая, искренняя, бескомпромиссная, на полную катушку.



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