По версии Барни
Wink
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По версии Барни
8.52010, Barney's Version
Комедия, Драма128 мин18+

По версии Барни (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Весельчак и балагур Барни Панофски сначала женился, затем еще раз женился, и только потом встретил свою самую настоящую любовь.

С виду обычный парень, Барни прожил крайне насыщенную и необычную жизнь. Его приключения, происходившие на двух континентах, включали брак с тремя разными женщинами, совершенно чокнутого отца и несметное количество чудаковатых друзей. Жизнь по версии Барни она такая: яркая, искренняя, бескомпромиссная, на полную катушку.

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Страна
Италия, Канада
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb