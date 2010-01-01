По версии Барни (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Весельчак и балагур Барни Панофски сначала женился, затем еще раз женился, и только потом встретил свою самую настоящую любовь.
С виду обычный парень, Барни прожил крайне насыщенную и необычную жизнь. Его приключения, происходившие на двух континентах, включали брак с тремя разными женщинами, совершенно чокнутого отца и несметное количество чудаковатых друзей. Жизнь по версии Барни она такая: яркая, искренняя, бескомпромиссная, на полную катушку.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актриса
Минни
Драйвер
- Актёр
Скотт
Спидман
- Актёр
Дастин
Хоффман
- РЛАктриса
Рашель
Лефевр
- АХАктриса
Анна
Хопкинс
- ДХАктёр
Джейк
Хоффман
- МРСценарист
Мордехай
Рихлер
- РЛПродюсер
Роберт
Лантош
- ЛЛПродюсер
Лиз
Лафонтан
- ЭЛПродюсер
Эри
Лантос
- КПХудожник
Клод
Паре
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- СШМонтажёр
Сьюзэн
Шиптон
- ГДОператор
Ги
Дюфо