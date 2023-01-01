Биография

Сиан Чаффин — продюсер. Родилась 26 июня 1957 года. Двукратная номинантка на премию «Оскар», а также приза AFI. Фильмография насчитывает 15 полнометражных кинокартин, клипов и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая», «Социальная сеть» и «Игра». Сиан Чаффин занималась продюсированием не только кинокартин, но и видеоклипов известных музыкантов, среди которых Мадонна и даже Майкл Джексон. Свою карьеру в кинематографе начала в конце 1990-х. Первым фильмом Сиан Чаффин стал триллер «Игра» 1997 года. Главные роли в кинокартине исполнили Майкл Дуглас и Шон Пенн. Спустя два года продюсер выпустила драму «Бойцовский клуб». В 2008 году на экраны вышла фантастическая драма «Загадочная история Бенджамина Баттона». Кинокартина принесла Чаффин первую номинацию на Оскар. Вторую номинацию на приз Киноакадемии принесла биографическая кинолента «Социальная сеть». В 2011 году Сиан Чаффин продюсировала боевик «Девушка с татуировкой дракона». Этот фильм был отмечен призом AFI. В 2014 году зрители увидели триллер «Исчезнувшая». Еще одним продюсерским проектом стал телевизионные многосерийный криминальный детектив «Охотник за разумом».