Биография

Дэвид Эндрю Лео Финчер, или просто Дэвид Финчер – актер, кинорежиссер, клипмейкер и продюсер. Его работы хорошо известны как на родине, в США, так и во всем мире. Он родился в городе Денвер, Колорадо, США. Почти сразу после рождения мальчика отцу Дэвида Финчера, журналисту и репортеру, предложили высокооплачиваемую работу. Семья покинула шумный город с блестящими небоскребами и переехала в Калифорнию. Мечтать о кино будущий режиссер начал в восьмилетнем возрасте, после того, как ему подарили любительскую камеру. После школы Дэвиду удалось устроиться на киностудию, где он выполнял обязанности разнорабочего и наблюдал за тем, как создаются кинофильмы. Получать специальное образование в университете он не стал, а устроился в студию по производству спецэффектов всемирно известного Джоржа Лукасаса, где участвовал в создании спецэффектов. В возрасте двадцати двух лет он получил предложение стать режиссером рекламных роликов и покинул студию. На новом поприще его ждал головокружительный успех. За созданием клипов к нему обращаются «Роллинг Стоунз», Майкл Джексон, Мадонна. Дэвид Финчер стал известен не только как автор популярных фильмов и сериалов, но и как упрямый перфекционист, который ради одной сцены делает по сорок дублей, нещадно мучает актеров и в конце концов получает шедевр, уже сегодня признанный классикой.