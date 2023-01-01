Биография

Аманда Пламмер — актриса и сценарист. Лауреат премии «Эмми». Родилась в Нью-Йорке 23 марта 1957 года. Выросла в творческой семье: ее отец — актер Кристофер Пламмер. После окончания школы училась в Мидлберийском колледже, изучала актерское искусство в театральной школе Neighborhood Playhouse. Пробовала себя в сценарном мастерстве во время работы над драмой «Немыслимый». Сегодня фильмография Аманды Пламмер насчитывает более 130 работ. Ее можно встретить в картинах «Криминальное чтиво», «Король-рыбак», «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Моя жизнь без меня», «Подруга», «Вампир».