В паутине обмана (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Два опытных детектива обнаруживают следы секретного общества, пытаясь раскрыть похищение сына сенатора. Неонуар «В паутине обмана» — фильм о погружении в мрачные тайны города.
Гавен Мор зарабатывает на жизнь, работая частным детективом. Он еще не оправился поле загадочной смерти супруги, к тому же на его плечи легло воспитание маленького ребенка. Однако вскоре он оказывается втянут в расследование похищения сына сенатора. Вместе с коллегой Оливией Эйвери они находят доказательства существования тайного общества, влияние которого распространяется на весь город. Очень скоро Мор понимает, что на кону стоит его жизнь.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- РГРежиссёр
Реза
Гассеми
- Актёр
Питер
Фачинелли
- РМАктёр
Росс
МакКолл
- ККАктриса
К’Орианка
Килчер
- ДПАктёр
Джеймс
Пэкстон
- ДПАктёр
Даррен
Петти
- КБАктёр
Кэл
Барнс
- СБАктёр
Стив
Бартлетт
- КБАктриса
Кэти
Бенц
- РБАктёр
Рокко
Бово
- ДБАктёр
Джофф
Браун
- ФДАктёр
Филлип-Чарли
Дэниелл
- ДИАктёр
Дэвид
Итон
- БХАктёр
Брайан
Холл
- ДЖАктёр
Джимми
Жан-Луи
- Актёр
Грег
Крик
- ДЛАктёр
Джордан
Лосон
- ХЛАктёр
Ховард
Лок
- ДМАктёр
Дэнни
МакФарланд
- ДМАктёр
Джоэль
Майкли
- ММАктриса
Мелисса
Майлз
- КМАктёр
Казимир
Милостан
- ТВАктёр
Тимоти
В. Мерфи
- МНАктёр
Майкл
Никлин
- Актриса
Аманда
Пламмер
- РГСценарист
Реза
Гассеми
- РБПродюсер
Рокко
Бово
- Продюсер
Питер
Фачинелли
- ККПродюсер
К’Орианка
Килчер
- ЭККомпозитор
Эндрю
Кавчински