Два опытных детектива обнаруживают следы секретного общества, пытаясь раскрыть похищение сына сенатора. Неонуар «В паутине обмана» — фильм о погружении в мрачные тайны города.



Гавен Мор зарабатывает на жизнь, работая частным детективом. Он еще не оправился поле загадочной смерти супруги, к тому же на его плечи легло воспитание маленького ребенка. Однако вскоре он оказывается втянут в расследование похищения сына сенатора. Вместе с коллегой Оливией Эйвери они находят доказательства существования тайного общества, влияние которого распространяется на весь город. Очень скоро Мор понимает, что на кону стоит его жизнь.



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