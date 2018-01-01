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Фильмы
В паутине обмана
Актёры и съёмочная группа фильма «В паутине обмана»

Актёры и съёмочная группа фильма «В паутине обмана»

Режиссёры

Реза Гассеми

Реза Гассеми

Reza Ghassemi
Режиссёр

Актёры

Питер Фачинелли

Питер Фачинелли

Peter Facinelli
Актёр
Росс МакКолл

Росс МакКолл

Ross McCall
Актёр
К’Орианка Килчер

К’Орианка Килчер

Q'Orianka Kilcher
Актриса
Джеймс Пэкстон

Джеймс Пэкстон

James Paxton
Актёр
Даррен Петти

Даррен Петти

Darren Pettie
Актёр
Кэл Барнс

Кэл Барнс

Cal Barnes
Актёр
Стив Бартлетт

Стив Бартлетт

Steve Bartlett
Актёр
Кэти Бенц

Кэти Бенц

Katy Bentz
Актриса
Рокко Бово

Рокко Бово

Rocco Bovo
Актёр
Джофф Браун

Джофф Браун

Geoff Browne
Актёр
Филлип-Чарли Дэниелл

Филлип-Чарли Дэниелл

Phillip-Charlie Daniell
Актёр
Дэвид Итон

Дэвид Итон

David Eaton
Актёр
Брайан Холл

Брайан Холл

Brian Hall
Актёр
Джимми Жан-Луи

Джимми Жан-Луи

Jimmy Jean-Louis
Актёр
Грег Крик

Грег Крик

Greg Kriek
Актёр
Джордан Лосон

Джордан Лосон

Jordan Lawson
Актёр
Ховард Лок

Ховард Лок

Howard M. Lockie
Актёр
Дэнни МакФарланд

Дэнни МакФарланд

Danny McFarland
Актёр
Джоэль Майкли

Джоэль Майкли

Joel Michaely
Актёр
Мелисса Майлз

Мелисса Майлз

Melissa Miles
Актриса
Казимир Милостан

Казимир Милостан

Cazimir Milostan
Актёр
Тимоти В. Мерфи

Тимоти В. Мерфи

Timothy V. Murphy
Актёр
Майкл Никлин

Майкл Никлин

Michael Nicklin
Актёр
Аманда Пламмер

Аманда Пламмер

Amanda Plummer
Актриса

Сценаристы

Реза Гассеми

Реза Гассеми

Reza Ghassemi
Сценарист

Продюсеры

Рокко Бово

Рокко Бово

Rocco Bovo
Продюсер
Питер Фачинелли

Питер Фачинелли

Peter Facinelli
Продюсер
К’Орианка Килчер

К’Орианка Килчер

Q'Orianka Kilcher
Продюсер

Композиторы

Эндрю Кавчински

Эндрю Кавчински

Andrew Kawczynski
Композитор