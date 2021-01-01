Ночные налетчики (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Северная Америка, 2044 год. Кругом царит хаос и анархия. Главная героиня Ниска, женщина из племени Кри, ищет способ вызволить из плена свою дочь-подростка, взятую в заложники одним из госучреждений. В рез�ультате отчаянная мать присоединяется к движению сопротивления военной диктатуре. Что сулит Ниске этот опасный путь? Сумеет ли она выжить и спасти дочь?



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