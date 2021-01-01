Ночные налетчики (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Северная Америка, 2044 год. Кругом царит хаос и анархия. Главная героиня Ниска, женщина из племени Кри, ищет способ вызволить из плена свою дочь-подростка, взятую в заложники одним из госучреждений. В рез�ультате отчаянная мать присоединяется к движению сопротивления военной диктатуре. Что сулит Ниске этот опасный путь? Сумеет ли она выжить и спасти дочь?
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Информация
СтранаКанада, Новая Зеландия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Триллеры
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДГРежиссёр
Данис
Гуле
- ЭТАктриса
Эль-Майя
Тэйлфизерс
- БЛАктриса
Бруклин
Летексье-Харт
- АТАктёр
Алекс
Таррант
- Актриса
Аманда
Пламмер
- ШСАктёр
Шон
Сайпос
- ВНАктриса
Вайолет
Нельсон
- ГМАктриса
Гэйл
Морис
- СКАктриса
Сюзанн
Кир
- ПМАктриса
Памела
Мэтьюз
- СБАктёр
Скотт
Баркер
- ДГСценарист
Данис
Гуле
- ЧУПродюсер
Челси
Уинстэнли
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров