Ночные налетчики
Wink
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Ночные налетчики
6.62021, Night Raiders
Фантастика, Боевики96 мин16+

Ночные налетчики (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Северная Америка, 2044 год. Кругом царит хаос и анархия. Главная героиня Ниска, женщина из племени Кри, ищет способ вызволить из плена свою дочь-подростка, взятую в заложники одним из госучреждений. В результате отчаянная мать присоединяется к движению сопротивления военной диктатуре. Что сулит Ниске этот опасный путь? Сумеет ли она выжить и спасти дочь?

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Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночные налетчики»

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