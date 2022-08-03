Квадрат
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Квадрат

Квадрат (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

6.92017, The Square
Драма, Комедия144 мин18+

О фильме

«Квадрат» — новый экспонат шведской галереи, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма. По крайней мере, так задумал куратор Кристиан с внешностью и сладкой жизнью Марчелло Мастрояни: коллеги, арт-тусовка, девушки — все от него без ума.

Страна
США, Дания, Франция, Германия, Швеция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Квадрат»