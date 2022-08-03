Квадрат (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
6.92017, The Square
Драма, Комедия144 мин18+
О фильме
«Квадрат» — новый экспонат шведской галереи, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма. По крайней мере, так задумал куратор Кристиан с внешностью и сладкой жизнью Марчелло Мастрояни: коллеги, арт-тусовка, девушки — все от него без ума.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- РЭРежиссёр
Рубен
Эстлунд
- КБАктёр
Клас
Банг
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актёр
Доминик
Уэст
- ТНАктёр
Терри
Нотари
- КЛАктёр
Кристофер
Лессо
- ЛСАктриса
Лизе
Стефенсон Энгстрём
- ЛМАктриса
Лилианн
Мардон
- МШАктриса
Марина
Шипченко
- АЛАктриса
Анника
Лильеблад
- ЭЭАктёр
Элихандро
Эдуард
- РЭСценарист
Рубен
Эстлунд
- ФБПродюсер
Филипп
Бобер
- ЭХПродюсер
Эрик
Хеммендорф
- КАПродюсер
Катя
Адомейт
- ЙАХудожница
Йозефин
Асберг
- СКХудожница
Софи
Крунегард
- ЯСМонтажёр
Якоб
Секер Шульзингер
- РЭМонтажёр
Рубен
Эстлунд
- ФВОператор
Фредерик
Вензел