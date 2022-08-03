«Квадрат» — новый экспонат шведской галереи, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма. По крайней мере, так задумал куратор Кристиан с внешностью и сладкой жизнью Марчелло Мастрояни: коллеги, арт-тусовка, девушки — все от него без ума.

