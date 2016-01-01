Кровный отец
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Кровный отец

Кровный отец (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.52016, Blood Father
Боевики, Триллеры84 мин18+

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Сюжет

За свою жизнь Джон Линк имел немало проблем с законом, но теперь он исправился и ведет тихую жизнь. Вот только однажды нарушает ее звонок от дочери, за которой охотятся убийцы из наркокартеля.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb