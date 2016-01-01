Кровный отец (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.52016, Blood Father
Боевики, Триллеры84 мин18+
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Сюжет
За свою жизнь Джон Линк имел немало проблем с законом, но теперь он исправился и ведет тихую жизнь. Вот только однажды нарушает ее звонок от дочери, за которой охотятся убийцы из наркокартеля.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Жан-Франсуа
Рише
- Актёр
Мэл
Гибсон
- ЭМАктриса
Эрин
Мориарти
- Актёр
Диего
Луна
- МПАктёр
Майкл
Паркс
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- МСАктёр
Мигель
Сандовал
- Актриса
Дейл
Дикки
- РКАктёр
Ричард
Кебрал
- ДМАктёр
Дэниэл
Монкада
- РДАктёр
Райан
Дорси
- Сценарист
Андреа
Берлофф
- КБПродюсер
Крис
Бриггс
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- ГДПродюсер
Герард
ДиНарди
- БВХудожник
Билли
В. Рэй
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- РГОператор
Роберт
Ганц