Кровный отец (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

За свою жизнь Джон Линк имел немало проблем с законом, но теперь он исправился и ведет тихую жизнь. Вот только однажды нарушает ее звонок от дочери, за которой охотятся убийцы из наркокартеля.



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