Биография

Джон Килик — американский продюсер. Лауреат премии BAFTA. Родился в Миллбурне 26 декабря 1956 года. После окончания школы поступил в Вермонтский университет, где изучал исторические и теоретические аспекты кино. В 1979 году переехал в Нью-Йорк, подрабатывал написанием сценариев, но достичь большого успеха на этом поприще не смог, поэтому обратил внимание на продюсерскую деятельность. После выпуска драмы «Ритм» в 1988 году познакомился с режиссером Спайком Ли, в последствии с которым создал десяток фильмов. В 2003 году вернулся в Вермонтский университет и получил докторскую степень. Сегодня фильмография Джона Килика насчитывает более 50 работ. Он продюсировал такие картины, как «Бьютифул», «Голодные игры», «Охотник на лис», «Вавилон», «Ван Гог. На пороге вечности», «Александр», «Сломанные цветы», «Плезантвиль».