Безумный спецназ (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Экранизация одноименной книги британского журналиста Джона Ронсона, посвященной людям с паранормальными способностями, состоящим на службе в Армии США. Главный герой, офицер спецподразделения Лин Кэссиди, выполняет сверхсекретное задание, о котором ничего неизвестно даже армии США. Газетный репортер Боб Уилтон следует по пятам за Лином, пытаясь разузнать о его миссии…
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Информация
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Грант
Хеслов
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актёр
Кевин
Спейси
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- Актёр
Роберт
Патрик
- ВЗАктёр
Валид
Зуэйтер
- Актёр
Стивен
Рут
- Актёр
Гленн
Моршауэр
- ДРСценарист
Джон
Ронсон
- ПССценарист
Питер
Строан
- Продюсер
Грант
Хеслов
- Продюсер
Элисон
Оуэн
- ЛРПродюсер
Луильо
Руис
- ШСХудожница
Шэрон
Сеймур
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- РККомпозитор
Рольф
Кент