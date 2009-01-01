Безумный спецназ (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экранизация одноименной книги британского журналиста Джона Ронсона, посвященной людям с паранормальными способностями, состоящим на службе в Армии США. Главный герой, офицер спецподразделения Лин Кэссиди, выполняет сверхсекретное задание, о котором ничего неизвестно даже армии США. Газетный репортер Боб Уилтон следует по пятам за Лином, пытаясь разузнать о его миссии…



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