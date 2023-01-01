Биография

Грант Хеслов – актер родом из Южной Америки, появившийся на свет в 1963 году, 15 мая. Помимо актерской карьеры, Грант также является режиссером, продюсером и автором многочисленных сценариев. Больше всего Грант известен по нескольким работам, среди которых можно выделить «Правдивая ложь», не до конца признанный критиками фильм «Царь скорпионов» и, конечно же, роль в картине «Доброй ночи и фортуны». Также он хорошо известен по роли неудачливого ассистента по имени Ричард в фильме «Конго». За фильм «Доброй ночи и удачи» Гранта номинировали сразу же по двум номинациям – лучший фильм (Грант был продюсером картины) и лучший сценарий (сценарий был написан Грантом и его приятелем Джорджем Клуни). К слову, в этом фильме Грант Хеслов примерил на себя образ Дона Хьюита, основного персонажа. В 2009-м году вышла картина, ставшая режиссерским дебютом Гранта. Речь идет о картине «Безумный спецназ». В этой картине сыграли такие великие звезды, как сам Джордж Клуни, так и Кевин Спейси и другие. Чуть позже, в 2013-м, Грант Хеслов, а также его друг и культовый актер Джордж Клуни вместе с еще одним актером, Беном Аффлеком, получили «Оскар» по категории «лучший фильм», в том числе за роли Гранта Хеслов и Бена Аффлека в фильме «Операция \"Арго\"»."