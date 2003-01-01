К черту любовь (фильм, 2003) смотреть онлайн
О фильме
Убежденная феминистка и сторонница любви без обязательств встречает неисправимого ловеласа, который твердо намерен опровергнуть ее теории. Фильм «К черту любовь» — ретро-ромком с Юэном Макгрегором и Рене Зеллвегер о том, что чувства не всегда подчиняются логике.
На дворе 1962 год. Писательница Барбара Новак приезжает в Нью-Йорк продвигать свою книгу «К черту любовь», которая призывает женщин забыть о глупых чувствах, строить карьеру и использовать мужчин ради собственного удовольствия.
Мужчины, работающие в издательстве, не в восторге от таких заявлений и подшучивают над Барбарой. Тут в игру вступает Кэтчер Блок, известный журналист и сердцеед. Он уверен, что сможет влюбить в себя Барбару, а позже написать о ней разоблачительную статью, в которой расскажет, что ей, как и всем женщинам, нужны любовь и брак. Правда, для этого ему нужно притвориться астронавтом, который ничего не слышал о Барбаре.
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Рейтинг
- Режиссёр
Пейтон
Рид
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- СПАктриса
Сара
Полсон
- ДХАктёр
Дэвид
Хайд Пирс
- РДАктриса
Рэйчел
Дрэч
- ДПАктёр
Джек
Плотник
- ТРАктёр
Тони
Рэндалл
- ДЭАктёр
Джон
Эйлуорд
- УМАктёр
Уоррен
Мансон
- МРАктёр
Мэтт
Росс
- ИЭСценарист
Ив
Элерт
- ДДСценарист
Дэннис
Дрэйк
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- ДДПродюсер
Дэн
Джинкс
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- МУХудожник
Мартин
Уист
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ДДХудожник
Дон
Дайэрс
- ЛБМонтажёр
Ларри
Бок
- ДКОператор
Джефф
Кроненвет
- МШКомпозитор
Марк
Шейман