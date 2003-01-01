К черту любовь (фильм, 2003) смотреть онлайн

Убежденная феминистка и сторонница любви без обязательств встречает неисправимого ловеласа, который твердо намерен опровергнуть ее теории. Фильм «К черту любовь» — ретро-ромком с Юэном Макгрегором и Рене Зеллвегер о том, что чувства не всегда подчиняются логике.



На дворе 1962 год. Писательница Барбара Новак приезжает в Нью-Йорк продвигать свою книгу «К черту любовь», которая призывает женщин забыть о глупых чувствах, строить карьеру и использовать мужчин ради собственного удовольствия.

Мужчины, работающие в издательстве, не в восторге от таких заявлений и подшучивают над Барбарой. Тут в игру вступает Кэтчер Блок, известный журналист и сердцеед. Он уверен, что сможет влюбить в себя Барбару, а позже написать о ней разоблачительную статью, в которой расскажет, что ей, как и всем женщинам, нужны любовь и брак. Правда, для этого ему нужно притвориться астронавтом, который ничего не слышал о Барбаре.



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