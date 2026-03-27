Зачарованное королевство (фильм, 2025) смотреть онлайн

Брат и сестра переносятся в волшебный мир, где могут исполняться желания. Сказка «Зачарованное королевство» — мультфильм о силе воображения и семейной любви.



Эльфи и Элиз — близнецы, живущие в деревне вместе с родителями. Каждый год они с нетерпением ждут Рождества, но в этот раз будут отмечать праздник без отца, который не вернулся из командировки. Дети не хотят слушать маму, и она решает дать им загадочные карманные часы. С их помощью Эльфи и Элиз перемещаются в удивительную страну под названием Иногда. В путешествии их сопровождает дружелюбный волшебник, который дарит им шесть желаний. Вот только в стране Иногда за день проносятся все времена года, и близнецы должны вернутся до того, как подойдет к концу зима.



Какие приключения ожидают юных героев, вы узнаете из мультфильма «Зачарованное королевство», смотреть который можно на Wink.

