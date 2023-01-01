Биография

Итан Коэн – режиссер, творческий путь которого насчитывает множество кинокартин, в которых он принимал участие как режиссер, продюсер, сценарист или монтажер. Родился он 21 сентября 1957 года. На его карьеру оказал большое влияние старший брат Джоэль Коэн, также режиссер, сделавший себе громкое имя в Голливуде, с которым он работал совместно над рядом фильмов. На сегодняшний день Итан написал тридцать один сценарий, участвовал в монтаже четырнадцати фильмов и два раза попробовал на себе амплуа актера. Его главными работами можно считать фильмы «Старикам тут не место», «Человек, которого не было», «Железная хватка», «Игры джентльменов», «О, где же ты, брат?», «После прочтения сжечь» и «Фарго». Фильм Итана Коэна «Большой Лебовский» получил премию «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале. За свою карьеру он стал многократным номинантом различных премий за свои достижения в киноиндустрии, получил «Золотую пальмовую ветвь», два «Оскара», награды BAFTA, «Золотой глобус». После выхода в свет картины «Старикам тут не место» Итан получил премию от Британской академии как лучший режиссер. Итан в настоящее время женат на режиссере и монтажере Тришие Кук. У супругов имеется двое детей.