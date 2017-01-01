Взрывная блондинка (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.62017, Atomic Blonde
Боевики, Триллеры109 мин18+
Сюжет
Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Литч
- Актриса
Шарлиз
Терон
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Эдди
Марсан
- Актёр
Джон
Гудман
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актёр
Джеймс
Фолкнер
- Актёр
Роланд
Мёллер
- Актриса
София
Бутелла
- Актёр
Билл
Скарсгард
- СХАктёр
Сэм
Харгрейв
- КДСценарист
Курт
Джонстад
- ЭДСценарист
Энтони
Джонстон
- Продюсер
А.Дж.
Дикс
- ЭГПродюсер
Эрик
Гиттер
- ДГПродюсер
Дэвид
Гуиллод
- КДПродюсер
Курт
Джонстад
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ТЛХудожник
Тибор
Лазар
- ВМХудожник
Вольфганг
Мечан
- ЭРМонтажёр
Элисабет
Рональдсдоуттир
- ДСОператор
Джонатан
Села
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс