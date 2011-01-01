Артист (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Артист» (2011) — французская мелодрама о старом Голливуде, где живая легенда немого кино Джордж Валентайн сталкивается с приходом звукового кино. Жан Дюжарден в ромкоме, который взял пять премий «Оскар».



Джордж Валентайн — актер немого кино, который был на пике популярности, пока кинематограф не обрел голос. Джордж не хочет быть причастным к этому «нелепому» новшеству, но зрителям звуковое кино пришлось по душе. Между тем карьера бывшей статистки Пеппи Миллер идет в гору: молодая и талантливая актриса пленяет сердца зрителей в кино нового формата. Джорджу предстоит сделать выбор: примириться с уходящей славой или адаптироваться и найти свое место в изменившейся индустрии. Их пути переплетаются, когда Пеппи, признательная Валентайну за помощь в начале своей карьеры, берется помочь своему кумиру вернуться на вершину.



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