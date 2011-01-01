Артист (фильм, 2011) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм «Артист» (2011) — французская мелодрама о старом Голливуде, где живая легенда немого кино Джордж Валентайн сталкивается с приходом звукового кино. Жан Дюжарден в ромкоме, который взял пять премий «Оскар».
Джордж Валентайн — актер немого кино, который был на пике популярности, пока кинематограф не обрел голос. Джордж не хочет быть причастным к этому «нелепому» новшеству, но зрителям звуковое кино пришлось по душе. Между тем карьера бывшей статистки Пеппи Миллер идет в гору: молодая и талантливая актриса пленяет сердца зрителей в кино нового формата. Джорджу предстоит сделать выбор: примириться с уходящей славой или адаптироваться и найти свое место в изменившейся индустрии. Их пути переплетаются, когда Пеппи, признательная Валентайну за помощь в начале своей карьеры, берется помочь своему кумиру вернуться на вершину.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мишель
Хазанавичус
- Актёр
Жан
Дюжарден
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- Актёр
Джон
Гудман
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- Актриса
Пенелопа
Энн Миллер
- МПАктриса
Мисси
Пайл
- Актриса
Бет
Грант
- Актёр
Эд
Лотер
- ДМАктёр
Джоэль
Мюррей
- БТАктриса
Битси
Таллок
- УАктёр
Угги
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- Сценарист
Мишель
Хазанавичус
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- ДДПродюсер
Дэниэл
Делюм
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- АБМонтажёр
Анна-Софи
Бьён
- Монтажёр
Мишель
Хазанавичус
- ГШОператор
Гийом
Шиффман
- ЛБКомпозитор
Людовик
Бурс