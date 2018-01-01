Биография

Пенелопа Энн Миллер — американская актриса. Номинантка на «Золотой глобус». Родилась в Лос-Анджелесе 13 января 1964 года. Ее отец — кинорежиссер и продюсер Марк Миллер. Не удивительно, что Пенелопа еще будучи ребенком решила связать себя с актерством. Ей был 21 год, когда она дебютировала в театре в комедии «Билокси-блюз» и на телеэкранах — в хорроре «Сказки тёмной стороны». Широкую популярность обрела на старте 90-х годов, снявшись в картинах «Детсадовский полицейский», «Чужие деньги» и «Тень». В конце десятилетия актриса часто появлялась в фильмах канала Lifetime. Среди кинопроектов с Пенелопой Энн Миллер: «Полиция Майами: Отдел нравов», «Приключения няни», «Билокси блюз», «Пробуждение», «Чаплин», «Последний дон», «Тайны Ниро Вульфа», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Отчаянные домохозяйки», «Мыслить как преступник», «Пропавшая», «Привет, Джули!», «Артист», «Любовницы» и «Монстры».