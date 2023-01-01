Биография

Мишель Хазанавичус — режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель премии «Оскар». Родился в Париже 29 марта 1967 года. Работал на знаменитом французском телеканале Canal+, снимал рекламные ролики для знаменитых компаний, среди его клиентов была Reebok. В 1993 году представил свою первую полнометражку «Американский класс», которая состояла из переозвученных нарезок фильмов студии Warner Bros. Фильмография Мишеля Хазанавичуса насчитывает более 15 работ. Он снял такие картины, как «Агент 117», «Великолепная четверка», «Молодой Годар», «Убойный монтаж», «Поиск». Особую популярность режиссеру принесла черно-белая мелодрама «Артист», снятая в стиле немого кино.