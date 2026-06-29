Фильм Фальшивомонетчик
2025, L'affaire Bojarski
Драма, Криминал18+
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О фильме
1950-е. Польский инженер-эмигрант Ян Боярский — гениальный изобретатель, которому система закрыла все двери для заработка по профессии — во Франции он не может получить патенты на свои многочисленные изобретения. Мужчина начинает подделывать денежные купюры и делает это настолько совершенно, что Банк Франции готов на любое вознаграждение за его поимку. Теперь Ян живёт двойной жизнью, его семья ни о чём не догадывается, а по его следу идёт опытный полицейский инспектор Матте, одержимый единственной целью — поймать человека, которого видит только по почерку его «работ».
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЖСРежиссёр
Жан-Поль
Саломе
- РКАктёр
Реда
Катеб
- СЖАктриса
Сара
Жиродо
- ББАктёр
Бастьен
Буйон
- ПЛАктёр
Пьер
Лоттен
- Актёр
Кантен
Дольмер
- ОЛАктёр
Оливье
Лусто
- СВАктёр
Седрик
Вебер
- КЖАктриса
Камилла
Жапи
- ФЛАктёр
Френсис
Леплей
- ЛШАктриса
Лолита
Шамма
- ФПАктёр
Франсуа
Пераш
- ККАктёр
Кристоф
Курочкин
- ФБАктёр
Фредерик
Буре
- ПЖАктёр
Пьер
Жиро
- АБАктёр
Ален
Бузиге
- АСАктриса
Аксель
Симон
- РРАктёр
Режис
Ромель
- ЛЛАктриса
Лиза
Ливан
- МКАктёр
Маттео
Капелли
- БдАктёр
Бенуа
де Голежак
- ПДАктёр
Пьер
Джермейн
- РФАктриса
Ребекка
Фине
- АСАктёр
Амбруаз
Саббаг
- ПКАктёр
Патрик
Куртуа
- ЭСАктёр
Эрик
Субеле
- ФРАктёр
Филипп
Риго
- КМАктёр
Кристоф
Мирабель
- ВБАктёр
Венсан
Берсуль
- АПАктёр
Антуан
Пике
- БДСценарист
Бастьен
Даре
- ДГСценарист
Дэльфин
Глейз
- ЖССценарист
Жан-Поль
Саломе
- Продюсер
Мишель
Хазанавичус
- ФДХудожница
Франсуаза
Дюпертью
- МЛКомпозитор
Матьё
Ламболи