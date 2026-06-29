1950-е. Польский инженер-эмигрант Ян Боярский — гениальный изобретатель, которому система закрыла все двери для заработка по профессии — во Франции он не может получить патенты на свои многочисленные изобретения. Мужчина начинает подделывать денежные купюры и делает это настолько совершенно, что Банк Франции готов на любое вознаграждение за его поимку. Теперь Ян живёт двойной жизнью, его семья ни о чём не догадывается, а по его следу идёт опытный полицейский инспектор Матте, одержимый единственной целью — поймать человека, которого видит только по почерку его «работ».

