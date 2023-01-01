Биография

Джоэль Мюррей – актер кино. Иногда занимается режиссурой и продюсированием кинопроектов. Известен ролями в таких сериалах как «Любовь и война», «Дарма и Грег», «Безумцы» и «Боже, благослови Америку!». Однако снимался во множестве других фильмов, где играл преимущественно эпизодические роли. Родился в городе Вилметт (США, штат Иллинойс). Рос в ирландской католической семье вместе со своими семью братьями и одной сестрой. Трое из старших братьев также стали актерами. В средней школе Джоэль был капитаном футбольной команды и часто играл в школьных мюзиклах. В юношестве брал уроки актерского мастерства у Дела Клоуза, известного актера и педагога. Также любил играть в театрах импровизации. В числе последних – театры Improv Olympic, Improv Institute и The Second City. Многие роли Джоэля Мюррея являются второстепенными. Однако его часто приглашают в разные проекты из-за колоритной внешности и умения войти в образ. Одна из первых крупных работ в области кино – главная роль в комедии «Одно безумное лето» 1986 года. Последующие крупные проекты – телесериал «Изящный цветок» 1990 года, а также сериалы «Любовь и война» (1992) и «Няня» (1993). Другие известные фильмы Джоэля Мюррея – сериалы «Умерь свой энтузиазм», «Джон Доу», «Отчаянные домохозяйки» и «Мыслить как преступник».