Внутри Льюина Дэвиса
Актёры и съёмочная группа фильма «Внутри Льюина Дэвиса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Внутри Льюина Дэвиса»

Режиссёры

Итан Коэн

Ethan Coen
Режиссёр
Джоэл Коэн

Joel Coen
Режиссёр

Актёры

Оскар Айзек

Oscar Isaac
АктёрLlewyn Davis
Кэри Маллиган

Carey Mulligan
АктрисаJean
Итэн Филлипс

Ethan Phillips
АктёрMitch Gorfein
Робин Бартлетт

Robin Bartlett
АктрисаLillian Gorfein
Джон Гудман

John Goodman
АктёрRoland Turner
Джастин Тимберлейк

Justin Timberlake
АктёрJim
Макс Казелла

Max Casella
АктёрPappi Corsicato
Гаррет Хедлунд

Garrett Hedlund
АктёрJohnny Five
Джерри Грэйсон

Jerry Grayson
АктёрMel Novikoff
Ф. Мюррэй Абрахам

F. Murray Abraham
АктёрBud Grossman

Сценаристы

Джоэл Коэн

Joel Coen
Сценарист
Итан Коэн

Ethan Coen
Сценарист

Продюсеры

Итан Коэн

Ethan Coen
Продюсер
Джоэл Коэн

Joel Coen
Продюсер
Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Юрий Маляров

Актёр дубляжа
Ирина Пономарева

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа

Художники

Мэри Зофрис

Mary Zophres
Художница

Монтажёры

Итан Коэн

Ethan Coen
Монтажёр
Джоэл Коэн

Joel Coen
Монтажёр

Операторы

Брюно Дельбоннель

Bruno Delbonnel
Оператор