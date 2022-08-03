Восточный ветер: Великий ураган (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Восточный ветер: Великий ураган
9.42021, Ostwind - Der große Orkan
Приключения, Семейный98 мин12+

О фильме

Шестой фильм серии о ретивом вороном коне, в котором Оствинд встретится с артистами цирка. Мика покидает поместье Кальтенбах и отправляется в волонтерский лагерь в Канаде. Вороной жеребец Оствинд остается под присмотром Ари. Тем временем работающие с лошадьми артисты бродячего цирка попадают в аварию в районе поместья. Их звeздный конь Великий Оркан чудом остается в живых, но выступать ему всe сложнее. Ари предлагает артистам заменить Оркана Оствиндом, благо он той же масти. Однако тираническому владельцу цирка совсем не по душе этот план.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

