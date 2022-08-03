9.42021, Ostwind - Der große Orkan
Приключения, Семейный98 мин12+
Восточный ветер: Великий ураган (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Шестой фильм серии о ретивом вороном коне, в котором Оствинд встретится с артистами цирка. Мика покидает поместье Кальтенбах и отправляется в волонтерский лагерь в Канаде. Вороной жеребец Оствинд остается под присмотром Ари. Тем временем работающие с лошадьми артисты бродячего цирка попадают в аварию в районе поместья. Их звeздный конь Великий Оркан чудом остается в живых, но выступать ему всe сложнее. Ари предлагает артистам заменить Оркана Оствиндом, благо он той же масти. Однако тираническому владельцу цирка совсем не по душе этот план.
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЛПАктриса
Луна
Пайяно
- Актриса
Ханна
Бинке
- МЛАктёр
Марвин
Линке
- АБАктриса
Амбер
Бонгард
- Актёр
Тило
Прюкнер
- КФАктриса
Корнелия
Фробёсс
- НБАктёр
Нильс
Брункхорст
- ГБАктёр
Гедеон
Буркхард
- МААктриса
Марион
Алессандра Бекер
- ММАктёр
Маттео
Миска
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ФЭОператор
Флориан
Эммерих