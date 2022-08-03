Восточный ветер: Великий ураган (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Шестой фильм серии о ретивом вороном коне, в котором Оствинд встретится с артистами цирка. Мика покидает поместье Кальтенбах и отправляется в волонтерский лагерь в Канаде. Вороной жеребец Оствинд остается под присмотром Ари. Тем временем работающие с лошадьми артисты бродячего цирка попадают в аварию в районе поместья. Их звeздный конь Великий Оркан чудом остается в живых, но выступать ему всe сложнее. Ари предлагает артистам заменить Оркана Оствиндом, благо он той же масти. Однако тираническому владельцу цирка совсем не по душе этот план.

