Восточный ветер: Великий ураган
Актёры и съёмочная группа фильма «Восточный ветер: Великий ураган»

Актёры

Луна Пайяно

Luna Paiano
АктрисаAri
Ханна Бинке

Hanna Binke
АктрисаMika
Марвин Линке

Marvin Linke
АктёрSamuel Kaan
Амбер Бонгард

Amber Bongard
АктрисаFanny
Тило Прюкнер

Tilo Prückner
АктёрHerr Kaan
Корнелия Фробёсс

Cornelia Froboess
АктрисаMaria Kaltenbach
Нильс Брункхорст

Nils Brunkhorst
АктёрNicolai
Гедеон Буркхард

Gedeon Burkhard
АктёрYiri
Марион Алессандра Бекер

Marion Alessandra Becker
АктрисаMarianne
Маттео Миска

Matteo Miska
АктёрCarlo

Актёры дубляжа

Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Юрий Маляров

Актёр дубляжа
Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Алексей Костричкин

Актёр дубляжа

Операторы

Флориан Эммерих

Florian Emmerich
Оператор