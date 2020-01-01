Побег из брака
Wink
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Побег из брака
8.22020, De beentjes van Sint-Hildegard
Драмы, Комедии98 мин18+

Побег из брака (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ян – ветеринарный врач, он женат уже 35 лет и у него двое детей. После смерти тестя, которого хоронят, хотя он завещал его кремировать, Ян приходит к выводу, что женщины слишком сильно влияют на жизни окружающих мужчин. Он решает с этим покончить: выкапывает и кремирует тело тестя, а потом и вовсе симулирует болезнь Альцгеймера, чтобы уйти от жены, избежав при этом болезненного развода.

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Информация

Страна
Нидерланды
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из брака»

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