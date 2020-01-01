Побег из брака (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Ян – ветеринарный врач, он женат уже 35 лет и у него двое детей. После смерти тестя, которого хоронят, хотя он завещал его кремировать, Ян приходит к выводу, что женщины слишком сильно влияют на жизни окружающих мужчин. Он решает с этим покончить: выкапывает и кремирует тело тестя, а потом и вовсе симулирует болезнь Альцгеймера, чтобы уйти от жены, избежав при этом болезненного развода.
Побег из брака смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаНидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЙНРежиссёр
Йохан
Нийенхейс
- ГФАктёр
Герман
Финкерс
- ЙтАктриса
Йоханна
тер Стеге
- ЛтАктриса
Леони
тер Брак
- ФСАктёр
Ферди
Стофмел
- СААктёр
Стеф
Ассен
- АСАктриса
Анек
Стоккерс
- ДБАктриса
Дафна
Бунскук
- АБАктриса
Анни
Бомерс
- ЯРАктёр
Ян
Роринк
- РБАктёр
Рейнир
Булдер
- ГФСценарист
Герман
Финкерс
- РБСценарист
Радек
Байгар
- ЙНПродюсер
Йохан
Нийенхейс
- РЛПродюсер
Роберт
Лабрюйер
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- МШКомпозитор
Мартин
Шиммер