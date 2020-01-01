Убийство по-итальянски
Wink
Фильмы
Убийство по-итальянски
6.72020, Il delitto Mattarella
Драмы, Криминал93 мин18+

Убийство по-итальянски (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Убийца хладнокровно расстреливает главу сицилийского региона Пьерсанти Маттарелла. Изначально это убийство классифицируется как теракт. Но чем дальше заходит расследование этого преступления, тем запутаннее оно становится. Представленные детали и шокирующие факты заставляют всех посмотреть на происходящие события совершенно с иной стороны.

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Криминал, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийство по-итальянски»

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