Убийство по-итальянски (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Убийца хладнокровно расстреливает главу сицилийского региона Пьерсанти Маттарелла. Изначально это убийство классифицируется как теракт. Но чем дальше заходит расследование этого преступления, тем запутаннее оно становится. Представленные детали и шокирующие факты заставляют всех посмотреть на происходящие события совершенно с иной стороны.
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Информация
СтранаИталия
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Криминал, Драмы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АГРежиссёр
Аурелио
Гримальди
- ККАктёр
Клаудио
Кастроджиованни
- НКАктёр
Никасио
Катанезе
- ДКАктёр
Давид
Коко
- Актёр
Франческо
Ди Лева
- ДФАктриса
Донателла
Финокьяро
- ИДАктёр
Иван
Джамбиртоне
- ЛГАктёр
Лео
Гульотта
- ФЛАктёр
Франческо
Ла Мантия
- ВМАктёр
Витторио
Магаццу Тамбурелло
- ТСАктёр
Тони
Сперандео
- АГСценарист
Аурелио
Гримальди
- АГПродюсер
Аурелио
Гримальди
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- АДОператор
Альфио
Д’Агата
- МВКомпозитор
Марко
Верба