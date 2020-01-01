Убийство по-итальянски (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Убийца хладнокровно расстреливает главу сицилийского региона Пьерсанти Маттарелла. Изначально это убийство классифицируется как теракт. Но чем дальше заходит расследование этого преступления, тем запутаннее оно становится. Представленные детали и шокирующие факты заставляют всех посмотреть на происходящие события совершенно с иной стороны.



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