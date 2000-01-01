Восток запад (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.02000, Est - Ouest
Драмы, Мелодрамы121 мин18+
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Сюжет
Фильм о семье советского репатрианта Алексея Головина, который после войны вернулся в СССР с женой-француженкой. Это было суровое время. Но какой страстной была любовь разлученных, и как безоглядно они жертвовали собой ради любимых.
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Информация
СтранаРоссия, Украина, Болгария, Франция, Испания
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- РВРежиссёр
Режис
Варнье
- Актёр
Олег
Меньшиков
- СБАктриса
Сандрин
Боннер
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- СБАктёр
Сергей
Бодров мл.
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Богдан
Ступка
- РТАктёр
Рубен
Тапьеро
- ЭБАктёр
Эрван
Байно
- ГМАктёр
Григорий
Мануков
- МКАктриса
Меглена
Караламбова
- РИСценарист
Рустам
Ибрагимбеков
- Сценарист
Сергей
Бодров
- �ЛГСценарист
Луис
Гардел
- РВСценарист
Режис
Варнье
- ЕГПродюсер
Евгений
Гиндилис
- СКПродюсер
Стефан
Кирилов
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- ЖРХудожник
Жан-Филипп
Ревердо
- Оператор
Лоран
Дайян
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл