Восток запад (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм о семье советского репатрианта Алексея Головина, который после войны вернулся в СССР с женой-француженкой. Это было суровое время. Но какой страстной была любовь разлученных, и как безоглядно они жертвовали собой ради любимых.



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