Восток запад
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Восток запад

Восток запад (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.02000, Est - Ouest
Драмы, Мелодрамы121 мин18+

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Сюжет

Фильм о семье советского репатрианта Алексея Головина, который после войны вернулся в СССР с женой-француженкой. Это было суровое время. Но какой страстной была любовь разлученных, и как безоглядно они жертвовали собой ради любимых.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восток запад»

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