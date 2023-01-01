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Восток запад
Актёры и съёмочная группа фильма «Восток запад»

Актёры и съёмочная группа фильма «Восток запад»

Режиссёры

Режис Варнье

Режис Варнье

Régis Wargnier
Режиссёр

Актёры

Олег Меньшиков

Олег Меньшиков

АктёрАлексей Головин
Сандрин Боннер

Сандрин Боннер

Sandrine Bonnaire
АктрисаМари
Катрин Денёв

Катрин Денёв

Catherine Deneuve
АктрисаГабриэль Девеле
Сергей Бодров мл.

Сергей Бодров мл.

АктёрСаша Васильев
Татьяна Догилева

Татьяна Догилева

АктрисаОльга
Богдан Ступка

Богдан Ступка

Актёрполковник Бойко
Рубен Тапьеро

Рубен Тапьеро

АктёрСережа в 7 лет
Эрван Байно

Эрван Байно

Erwan Baynaud
АктёрСережа в 14 лет
Григорий Мануков

Григорий Мануков

Grigori Manukov
АктёрПирогов
Меглена Караламбова

Меглена Караламбова

Meglena Karalambova
АктрисаНина Федоровна

Сценаристы

Рустам Ибрагимбеков

Рустам Ибрагимбеков

Сценарист
Сергей Бодров

Сергей Бодров

Сценарист
Луис Гардел

Луис Гардел

Louis Gardel
Сценарист
Режис Варнье

Режис Варнье

Régis Wargnier
Сценарист

Продюсеры

Евгений Гиндилис

Евгений Гиндилис

Продюсер
Стефан Кирилов

Стефан Кирилов

Продюсер

Актёры дубляжа

Борис Быстров

Борис Быстров

Актёр дубляжа
Александр Рахленко

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Светлана Старикова

Светлана Старикова

Актриса дубляжа
Юрий Маляров

Юрий Маляров

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Художники

Владимир Светозаров

Владимир Светозаров

Художник
П�ьер-Ив Геро

Пьер-Ив Геро

Pierre-Yves Gayraud
Художник
Жан-Филипп Ревердо

Жан-Филипп Ревердо

Jean-Philippe Reverdot
Художник

Операторы

Лоран Дайян

Лоран Дайян

Laurent Dailland
Оператор

Композиторы

Патрик Дойл

Патрик Дойл

Patrick Doyle
Композитор