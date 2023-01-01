WinkФильмыВосток западАктёры и съёмочная группа фильма «Восток запад»
Актёры и съёмочная группа фильма «Восток запад»
Режиссёры
Актёры
АктёрАлексей Головин
Олег Меньшиков
АктрисаМари
Сандрин БоннерSandrine Bonnaire
АктрисаГабриэль Девеле
Катрин ДенёвCatherine Deneuve
АктёрСаша Васильев
Сергей Бодров мл.
АктрисаОльга
Татьяна Догилева
Актёрполковник Бойко
Богдан Ступка
АктёрСережа в 7 лет
Рубен Тапьеро
АктёрСережа в 14 лет
Эрван БайноErwan Baynaud
АктёрПирогов
Григорий МануковGrigori Manukov
АктрисаНина Федоровна