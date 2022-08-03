Мститель (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Бывший киллер пытается спрятаться от темного прошлого в Индонезии, но натыкается на заклятых врагов – в крепком боевике с драками и стрельбой. Завязавший с убийствами наемник Райан Теллер ведет затворническое существование на яхте, ловит рыбу и путешествует. Однажды судьба сводит его с деревенским подростком Дони и его матерью, от которых он узнает, что местных жителей держат в страхе работорговцы, заставляющие самых красивых девушек оказывать секс-услуги. Вскоре Дони попадает под колеса одного из бандитов, и Райан решает вызволить деревню из-под гнета преступников. Он вступает в ожесточенную схватку с работорговцами, из-за чего его местонахождение становится известно влиятельному врагу из прошлого. Градус опасности вокруг Теллера повышается, как и ставки в его борьбе.

