Гундала: Сын молнии (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Джакарта стала раем для преступности, тогда как обычные люди стремительно беднеют. Отца маленького Санчаки убивают во время забастовки рабочих, а мать исчезает, попытавшись заработать на жизнь про�ституцией. Санчака учится защищаться и не доверять богачам, но жизнь парня круто меняется, когда в него несколько раз бьет молния. Теперь он нечеловечески силен, а его раны моментально заживают. Санчака объявляет войну преступникам и коррумпированным политикам, захватившим власть в городе, и становится символом сопротивления.
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Информация
СтранаИндонезия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Драмы
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДАРежиссёр
Джоко
Анвар
- АААктёр
Абимана
Арьясатья
- МРАктёр
Музакки
Рамдхан
- ТБАктриса
Тара
Басро
- БПАктёр
Бронт
Паларае
- АБАктёр
Арио
Баю
- ЛСАктёр
Лукман
Сарди
- АБАктёр
Арсвенди
Бенин Свара
- ПТАктёр
Притт
Тимоти
- ДААктёр
Донни
Аламсьях
- ДАСценарист
Джоко
Анвар
- ХССценарист
Харья
Сурамината
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- СКАктё�р дубляжа
Сергей
Казаков
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ИПХудожница
Изабель
Патрис
- ИТОператор
Ичал
Танджун
- ТМКомпозитор
Тони
Мерле
- АНКомпозитор
Агхи
Нароттама