Гундала: Сын молнии
Wink
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Гундала: Сын молнии
7.02019, Gundala
Боевики, Драмы114 мин16+

Гундала: Сын молнии (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Джакарта стала раем для преступности, тогда как обычные люди стремительно беднеют. Отца маленького Санчаки убивают во время забастовки рабочих, а мать исчезает, попытавшись заработать на жизнь проституцией. Санчака учится защищаться и не доверять богачам, но жизнь парня круто меняется, когда в него несколько раз бьет молния. Теперь он нечеловечески силен, а его раны моментально заживают. Санчака объявляет войну преступникам и коррумпированным политикам, захватившим власть в городе, и становится символом сопротивления.

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Информация

Страна
Индонезия
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Боевики, Драмы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гундала: Сын молнии»

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