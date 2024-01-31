Мертвая зона (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Элитный спецназ ищет вакцину от зомби-вируса в зараженном радиацией городе. Зомби-хоррор, в котором снялись Майкл Джей Уайт и Джефф Фэйи.
Земля охвачена новым вирусом. Попав в организм человека, он превращает носителя в безжалостного зомби, настоящую машину для убийств вроде универсального солдата. Радиация оказывается эффективной в борьбе с вирусом, но в долгосрочной перспективе это не выход, ведь она и сама может уничтожить жизнь на планете. В одном из городов, подвергшихся радиоактивному заражению, находится прототип безопасной вакцины против зомби-вируса. Группа элитных бойцов в защитных костюмах отправляется туда за средством, способным спасти человечество. Но удастся ли им самим выжить среди зомби-убийц и радиации?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- ХБРежиссёр
Хэнк
Брэкстэн
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- ЧМАктёр
Чед
Майкл Коллинз
- ТДАктёр
Таркан
Доспил
- Актёр
Джефф
Фэйи
- УНАктриса
Уитни
Нилсен
- АТАктёр
Антуан
Торберт
- ДМАктёр
Дж.
Майкл Уайсс
- РЭАктёр
Рок
Эрексон
- ДХАктёр
Джэми
Холл
- БТАктёр
Бен
Томас
- ДДСценарист
Джеффри
Джиллз
- МКСценарист
Майкл
Клуг
- МЛСценарист
Майкл
Лури
- АБПродюсер
Ариэль
Брачфелд
- ТДПродюсер
Таркан
Доспил
- ДДПродюсер
Джеффри
Джиллз
- МЛПродюсер
Майкл
Лури
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ХБМонтажёр
Хэнк
Брэкстэн