Мертвая зона (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Элитный спецназ ищет вакцину от зомби-вируса в зараженном радиацией городе. Зомби-хоррор, в котором снялись Майкл Джей Уайт и Джефф Фэйи.



Земля охвачена новым вирусом. Попав в организм человека, он превращает носителя в безжалостного зомби, настоящую машину для убийств вроде универсального солдата. Радиация оказывается эффективной в борьбе с вирусом, но в долгосрочной перспективе это не выход, ведь она и сама может уничтожить жизнь на планете. В одном из городов, подвергшихся радиоактивному заражению, находится прототип безопасной вакцины против зомби-вируса. Группа элитных бойцов в защитных костюмах отправляется туда за средством, способным спасти человечество. Но удастся ли им самим выжить среди зомби-убийц и радиации?



