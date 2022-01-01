6.42022, Shadow Master
Боевики86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Повелитель теней (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Мистический экшн, совмещающий элементы фильма ужасов и восточных единоборств. Сторож Ан вступает в противостояние, в котором ему не суждено одержать победу. Члены зловещего культа, похищающего людей, убивают е�го в жестокой схватке. Однако Ан возрождается, получив сверхъестественную силу. Теперь ему предстоит помочь жертвам культистов и предотвратить надвигающийся конец света, не потеряв при этом свою душу.
Повелитель теней смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ПРРежиссёр
Пирри
Реджинальд Тео
- ДСАктёр
Дайра
Сао
- КЭАктёр
Крэйг
ЭнДжи
- ПРАктёр
Пирри
Реджинальд Тео
- ЛФАктриса
Лусиана
Фолхебер
- ЛМАктёр
Лэйтон
Мэтьюз
- БЛАктёр
Брайан
Лэ
- ЭГАктёр
Эрик
Гэй мл.
- АХАктриса
Анна
Харр
- ММАктриса
Морган
М. Янг
- ПРСценарист
Пирри
Реджинальд Тео
- ЧСПродюсер
Чайя
Супаннарат
- СОПродюсер
Себастьен
Ошер
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ПРМонтажёр
Пирри
Реджинальд Тео
- СГКомпозитор
Скотт
Глазгоу