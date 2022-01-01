Повелитель теней
Wink
Фильмы
Повелитель теней
6.42022, Shadow Master
Боевики86 мин18+
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Повелитель теней (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мистический экшн, совмещающий элементы фильма ужасов и восточных единоборств. Сторож Ан вступает в противостояние, в котором ему не суждено одержать победу. Члены зловещего культа, похищающего людей, убивают его в жестокой схватке. Однако Ан возрождается, получив сверхъестественную силу. Теперь ему предстоит помочь жертвам культистов и предотвратить надвигающийся конец света, не потеряв при этом свою душу.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Повелитель теней»

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