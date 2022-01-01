Повелитель теней (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мистический экшн, совмещающий элементы фильма ужасов и восточных единоборств. Сторож Ан вступает в противостояние, в котором ему не суждено одержать победу. Члены зловещего культа, похищающего людей, убивают е�го в жестокой схватке. Однако Ан возрождается, получив сверхъестественную силу. Теперь ему предстоит помочь жертвам культистов и предотвратить надвигающийся конец света, не потеряв при этом свою душу.



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