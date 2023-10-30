Хитмэн (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Комедийный боевик о семейной паре, которая случайно убила сына влиятельного бизнесмена, и теперь за ней охотится целая армия киллеров. Лорен и Люк женаты уже 10 лет, но кажется, что их отношения висят на волоске. Во время очередной ссоры в пабе Лорен начинает делать непристойные предложения незнакомый молодой человек. Начинается драка, в процессе которой Лорен и Люк случайно убивают его. На первый взгляд, для них все заканчивается хорошо — между ними вновь пробегает искра, а инцидент списан на самозащиту. Однако погибший оказывается внуком Майкла Хиро — бизнесмена, который готов на все, чтобы отомстить. Он назначает за головы Люка и Лорен цену в миллион долларов, и за этот гонорар готовы побороться сразу несколько наемных убийц. Смогут ли герои что-то им противопоставить, узнаете из боевика «Хитмэн» — фильм 2023 года онлайн можно смотреть на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
