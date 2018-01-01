Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Хитмэн»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хитмэн»

Режиссёры

Саввас Д. Майкл

Savvas D. Michael
Режиссёр

Актёры

Луис Брэбин-Платт

Lois Brabin-Platt
АктрисаLauren Loveday
Даниэль Кальтаджироне

Daniel Caltagirone
АктёрLuke Loveday
Эрик Робертс

Eric Roberts
АктёрMichael Hero
Элайджа Роуэн

Elijah Rowen
АктёрDanny Hero
Ронан Саммерс

Ronan Summers
АктёрParis Hero
Лукас Аурелио

Lucas Aurelio
АктёрJustin Villain
Чарли Роус

Charlie Rawes
АктёрTony 'The Atomic Bull' McCall
Дженни Миллер

Jenny Miller
АктрисаDevillia Develle
Бентли Калу

Bentley Kalu
АктёрThe Major
Жан Андерсон

Jan Anderson
АктрисаDoreen McCall (в титрах: Janina Anderson)

Сценаристы

Саввас Д. Майкл

Savvas D. Michael
Сценарист

Продюсеры

Стив Ли Джонс

Steve Lee Jones
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталия Колодяжная

Актриса дубляжа
Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Пётр Коврижных

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа